Ya son más de mil las personas fallecidas por las inundaciones repentinas en Nepal y China

El número de muertos por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en la frontera entre China y Nepal superó los 1.000.

The death toll from the deadly floods in Nepal and China has surpassed 1,000, and 4,462 people are still missing. Follow: https://t.co/RuQCIFXwdR pic.twitter.com/7AAl8r3hto — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 1, 2026

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó este martes, citada por medios locales, de 987 fallecidos y 3.916 desaparecidos, entre ellos 583 extranjeros. Por su parte, las autoridades chinas reportaron 16 muertos y 546 personas desaparecidas en su balance más reciente.

La tragedia comenzó el 26 de agosto, cuando un derrumbe o avalancha de hielo y rocas en lo alto del Himalaya cerca de la frontera con el Tíbet (China) desencadenó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de gran magnitud, arrasando pueblos y aldeas a su paso.