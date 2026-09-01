Participa Unidad de Investigación de Robos en Mesa de Seguridad con representantes del sector empresarial

Presentaron resultados y estrategias de coordinación para la prevención de robos.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, participó en una Mesa de Seguridad con representantes del sector empresarial, en la que se abordaron temas de seguridad y estrategias para la prevención de estos delitos.

En la reunión efectuada este lunes 31 de agosto, en las instalaciones del Centro de Distribución (CEDIS) de OXXO, en la ciudad de Chihuahua, estuvieron representantes de Cadena Comercial Oxxo, OXXO Gas, Petro 7 y Sigma.

La Coordinadora de la Unidad de Investigación, Melissa Desire Realivazquez Lozoya, presentó los resultados obtenidos en el trabajo coordinado con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), así como Guardia Nacional (GN), Servicios Periciales, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En esta Mesa de Seguridad se abordaron estrategias de prevención y temas relacionados con la seguridad, además de mecanismos para fortalecer la comunicación y coordinación entre las empresas y las autoridades para la atención e investigación de hechos delictivos.

Como invitado especial asistió el Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en Chihuahua, Alfredo Issa.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de mantener una coordinación cercana con el sector empresarial y las distintas corporaciones de seguridad, a fin de fortalecer las acciones de prevención e investigación de los delitos de robo.