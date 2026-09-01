Realiza Congreso su Junta Previa para la elección de la Mesa Directiva; Joss Vega asume la Presidencia del Congreso

El Congreso del Estado llevó a cabo este 31 de agosto la Junta Previa para la elección de la Mesa Directiva y protesta de Ley de quienes encabezarán los trabajos del Tercer Año de la 68 Legislatura, periodo que presidirá la diputada Joceline Vega Vargas (PAN).

A la Legisladora le acompañarán:

Primera Vicepresidencia: dip. Magdalena Rentería Pérez (MORENA)

Segunda Vicepresidencia: dip. Francisco Sánchez Villegas (MC)

Primera Secretaría: dip. Irlanda Márquez Nolasco (PT)

Segunda Secretaría: dip. Pedro Torres Estrada (MORENA)

Primera Prosecretaría: dip. Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN)

Segunda Prosecretaría: dip. José Luis Villalobos García (PRI)

Tercera Prosecretaría: dip. Jaime Torres Amaya (PAN)

Cuarta Prosecretaría: dip. Jael Argüelles Díaz (MORENA)

Cabe destacar que fue el pasado 28 de agosto del presente año que las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, aprobaron por unanimidad de votos, el proyecto de dictamen que contiene la integración de la Mesa Directiva que desarrollará los trabajos del Tercer Año de Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo.

Al término de la Junta Previa, se llevó a cabo la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del Segundo Año de Ejercicio Legislativo.