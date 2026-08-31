Con Centros STEM, Marco Bonilla prepara a la niñez de Chihuahua para el futuro

Programar, construir robots, entender la automatización, usar la tecnología para resolver problemas: eso es lo que Marco Bonilla decidió llevar a la niñez de Chihuahua Capital desde el Gobierno Municipal.

El Centro STEM Municipal San Quintín es donde esa decisión ya es realidad. Ahí, niñas, niños y adolescentes de la capital acceden a formación especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con herramientas que les darán ventaja frente a los retos académicos y laborales que vienen.

Para el alcalde Bonilla, la educación tiene que darle a las nuevas generaciones lo que realmente van a necesitar: conocimiento para desarrollar su talento, para competir en un entorno global cada vez más tecnológico, para aprender, crear y transformar su entorno.

Inaugurado en 2025, el Centro STEM San Quintín fortaleció su operación durante el quinto año de gobierno de Marco Bonilla. Su personal docente se capacitó en siete procesos especializados: electrónica, programación con microprocesadores, robótica educativa y aplicación de la metodología STEM en el aula.

Hoy, niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años pueden tomar talleres de Robótica Básica, Robótica Móvil, Robótica Colaborativa, VEX IQ, Python y Programación en Scratch. Experiencias prácticas que desarrollan pensamiento lógico, creatividad, trabajo en equipo y capacidad de resolver problemas.

Es un proyecto que distingue a Chihuahua: uno de los pocos espacios impulsados por un Gobierno Municipal que acerca directamente a la comunidad formación especializada en áreas que van a definir el desarrollo económico y laboral de las próximas generaciones.

El siguiente paso es llevar esta oportunidad al sur de la ciudad, con la recuperación y renovación del Centro Comunitario Madera 65 —proyecto que la propia ciudadanía eligió a través del Presupuesto Participativo 2025— y que contempla áreas especializadas para la enseñanza STEM.

Ese es el resultado que busca dejar la administración de Marco Bonilla: infraestructura que permanece, conocimiento que se multiplica, herramientas que pueden cambiar el futuro de una niña o un niño.