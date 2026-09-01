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Robot humanoide demuestra sus impresionantes habilidades en artes marciales

Un robot participante en la final de artes marciales de los Juegos Mundiales de Robótica deslumbró al público con una exhibición de movimientos acrobáticos que incluyeron patadas giratorias, saltos mortales hacia atrás y otros giros, todo sin perder el equilibrio ni caerse.

El video se ha viralizado en las redes sociales, donde los usuarios han quedado fascinados por la precisión y estabilidad del androide.

Con información de Actualidad RT

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