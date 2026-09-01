Especialistas recomiendan cautela en los próximos aumentos al salario mínimo

“Recomendamos cuidado con el salario mínimo hacia adelante”, afirmó David Kaplan, especialista en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La cercanía que tiene la remuneración básica en México con la media salarial de América Latina y el Caribe “es un dato que amerita reflexión y justifica un cuidado mucho mayor en los futuros aumentos”.

Durante la presentación del libro Hacer que los mercados laborales funcionen, convocada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), David Kaplan, coautor de la obra, expuso que si bien la regulación del mercado laboral es necesaria, hay que tener cautela.

Los incrementos al salario mínimo, apuntó, pueden ser una política efectiva para erradicar el poder del monopsonio en el mercado laboral, pero no es la única. “El salario mínimo no es el único instrumento que tenemos. Un candidato, aunque el libro menciona varios, es la negociación colectiva y en México tenemos de dónde partir”.

A la negociación colectiva se suma otra alternativa como el fortalecimiento de las empresas productivas y la competencia por el talento. “Hay varios estudios que muestran que cuando hay muchas empresas productivas compitiendo, aumenta la participación de los trabajadores en el PIB, no por una mejora de la regulación laboral, sino por una mayor competencia”, señaló David Kaplan.

Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, reconoció que hacia adelante la inercia de los incrementos salariales es un reto. “Querríamos que siga esa tendencia al alza, sin duda, pero ya no por decreto, que sea una cosa dinámica ver una mejora en el salario porque vemos una mejora en la productividad”.

Sin embargo, el crecimiento de la productividad no depende de sólo un factor. La líder empresarial consideró que la mejora del desempeño será posible sólo si se consigue asegurar que los trabajadores no laboren en vulnerabilidad, cuando las unidades económicas vean al sistema financiero como un apoyo y el desarrollo del capital humano sea más intencional.

Por otra parte, Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, consideró que el contexto actual que tiene el país, como baja productividad y un repunte de la informalidad, no hacen sostenibles el aumento del salario mínimo.

“Es importante decirlo, no podemos tener esos aumentos de salarios sostenidos por decreto, porque en una economía estancada, con falta de crecimiento, con este costo laboral, con esta informalidad, con una reducción de la jornada laboral, corremos el riesgo de que más empresas se vayan a la informalidad. Necesitamos una ruta de productividad e incentivos fiscales a la formalidad, tendríamos que estar hablando de estos incentivos”, apuntó.

Para Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos? (MCV) el mercado laboral en México a traviesa por diversas fallas, en primera instancia, una informalidad laboral que prevalece como una falla estructural. “El estancamiento en la reducción de la informalidad no sólo responde a variables dentro del mercado laboral, sino a un contexto de estancamiento económico, de falta de competencia económica, falta de inversión, confianza y certeza jurídica, tanto del frente exterior como interno”.

¿Por qué no avanzan las políticas laborales?

La publicación Hacer que los mercados laborales funcionen del BID destaca que en América Latina y el Caribe la productividad es uno de los mayores retos de los mercados de trabajo. David Kaplan compartió que un trabajador de la región produce una cuarta parte de lo que genera un empleado de Estados Unidos. Por eso es importante que las políticas laborales avancen.

“¿Por qué no avanza más la política laboral? Muchas veces no se entiende que es crucial para mejorar la productividad, desde luego no es la única política pública que influye en la productividad, pero sí es crucial”, apuntó el especialista del BID.

El otro factor que frena las políticas laborales es un mito. “Mucho del debate implícita o explícitamente supone que lo que es bueno para las empresas forzosamente es malo para los trabajadores, y viceversa. Es cierto que en la discusión hay tensiones, pero también es cierto, y se muestra en el libro, que algunas políticas públicas pro trabajador mejoran la productividad, y también hay otras políticas que se etiquetan como pro empresa, pero mejoran la competencia en el mercado laboral, fortalecen el poder de negociación de los trabajadores y terminan también aumentando la riqueza que reciben los trabajadores”, expuso David Kaplan.