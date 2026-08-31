Reconoce GPPRI institucionalidad y pluralidad de presidencia de Memo Ramírez en el Congreso

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció el trabajo realizado por el diputado Guillermo “Memo” Ramírez al frente de la Presidencia del Poder Legislativo, y destacó la institucionalidad, el diálogo y el respeto a la pluralidad que caracterizaron su gestión.

Medina recordó que, después de varios años en los que el PRI no ocupaba la Presidencia del Congreso, la llegada de Ramírez a esta responsabilidad permitió demostrar nuevamente la forma en que las y los priistas entienden el ejercicio de las instituciones.

“Con nuestro regreso a la Presidencia del Congreso a través de Memo Ramírez, recordamos lo que nos distingue como priistas: la institucionalidad, el diálogo, el respeto a la pluralidad y la misión irrenunciable de poner a la gente en el centro de las decisiones”, expresó.

El coordinador parlamentario señaló que, durante esta etapa, Ramírez condujo los trabajos del Congreso privilegiando el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y respetando la diversidad de posiciones que convergen en el Poder Legislativo.

Destacó que esa capacidad de diálogo permitió que la Presidencia del Congreso estuviera a la altura de la responsabilidad institucional que representa, por encima de diferencias partidistas y manteniendo como prioridad el interés de Chihuahua.

“Hoy que concluye esta etapa, no tengo duda de que representaste dignamente a tu partido, a tu Grupo Parlamentario y, sobre todo, a las familias de Chihuahua. Felicidades, amigo, por el trabajo realizado y por demostrar que desde el PRI sabemos ejercer con responsabilidad las instituciones”, concluyó Medina.