Sostiene Gilberto Loya reunión con personal de UNIFRUT para reforzar la seguridad en transporte de cosechas

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con un grupo de representantes de la Unión de Fruticultores (UNIFRUT), con el objetivo de acordar colaboración y refuerzo policial en las estrategias de seguridad orientada al transporte de cultivos.

La sesión se llevó a cabo durante la tarde de este lunes en las instalaciones del C7-iA, en la capital del estado, donde los productores presentaron al funcionario una serie de inquietudes y propuestas enfocadas en generar mayores condiciones de seguridad, principalmente en el resguardo y transporte en las carreteras del estado.

Durante el encuentro, Gilberto Loya destacó la importancia de fortalecer estos vínculos institucionales a través de una comunicación constante y permanente, reiterando la disposición de la dependencia para implementar esquemas de seguridad estratégica en las zonas productivas de la región.

Asimismo, se acordó dar seguimiento puntual a las solicitudes del sector enfocadas en la comercialización de la producción de productos del sector primario.

El grupo resaltó que al salir del estado, a través de rutas comerciales, se han visto afectados por el delito de robo, principalmente al centro y sur del país, por lo que, el acercamiento con la SSPE forma parte de una estrategia mayor para garantizar una seguridad integral a transportistas y cosechas.

Durante la reunión estuvio presente el director de C7-IA Jorge Muro de la Rosa, así como el presidente de UNIFRUT, Francisco Terán.