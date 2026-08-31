Concluye Guillermo Ramírez su presidencia del Congreso con gratitud y reconocimiento a la institución

Al concluir su periodo al frente de la Presidencia del H. Congreso del Estado, el diputado Guillermo Ramírez expresó su agradecimiento por la oportunidad de encabezar una de las instituciones fundamentales de Chihuahua y destacó los aprendizajes que esta responsabilidad dejó en su vida pública.

Ramírez señaló que presidir el Congreso fue uno de los mayores honores de su trayectoria y una experiencia que le permitió comprender que representar a un Poder no significa imponer una visión, sino escuchar, construir acuerdos y respetar las diferencias.

Reconoció que durante este periodo se vivieron momentos complejos, debates intensos y distintas posiciones políticas; sin embargo, afirmó que siempre buscó que la Presidencia del Congreso estuviera por encima de colores partidistas y que prevaleciera el respeto entre las distintas fuerzas políticas.

“Me llevo una enorme gratitud. Presidir el Congreso de Chihuahua ha sido uno de los mayores honores de mi vida pública. Me voy satisfecho, pero también consciente de que siempre queda algo por hacer”.

El legislador reconoció también a quienes participaron en los trabajos del Congreso durante su gestión y destacó que las instituciones se fortalecen cuando existe disposición para dialogar y encontrar coincidencias aun en medio de las diferencias.

Ante el próximo relevo en la Presidencia, Ramírez deseó éxito a Joss en la nueva encomienda y le expresó su disposición para acompañarla y apoyarla desde su experiencia.

“Desde esta posición se aprenden y comprenden muchas situaciones que, en el papel, son difíciles de visibilizar. A partir de mañana tendrá Joss una mayúscula responsabilidad, y tendrá también mi disponibilidad permanente para apoyarla a caminar en esta nueva encomienda”.

Finalmente, Guillermo Ramírez subrayó que los cargos son temporales, mientras que las instituciones permanecen y deben estar siempre por encima de las personas.