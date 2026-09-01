De la Peña se coloca al frente del PAN rumbo a la Alcaldía de Chihuahua, según encuesta

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, aparece como el perfil mejor posicionado del PAN rumbo a la elección de la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027, de acuerdo con una encuesta realizada por GobernArte, levantada del 25 al 30 de agosto de 2026.

El ejercicio señala que, ante la pregunta de “si hoy fueran las elecciones para alcalde en Chihuahua, ¿por cuál partido político votaría usted?”, el PAN obtiene 51.2 por ciento de las preferencias, mientras que Morena registra 30.5 por ciento. El resto de las opciones partidistas se ubican por debajo de los seis puntos porcentuales, mientras que 5.7 por ciento de los encuestados respondió que no votaría por ninguno.

En la medición de aspirantes del PAN, Santiago De la Peña encabeza las preferencias con 30.4 por ciento, seguido por el fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, con 25.1 por ciento, y la exalcaldesa María Angélica Granados Trespalacios, con 22.3 por ciento. El estudio también registra 6.7 por ciento para otros perfiles y 15.5 por ciento de personas que aún no han decidido.

La encuesta fue aplicada mediante una muestra estratificada de 585 personas, con un nivel de confianza del 95 por ciento, como parte del ejercicio denominado “Elección 2027 Capitales Chihuahua”. Los resultados reflejan el posicionamiento de los perfiles al momento del levantamiento y no constituyen una proyección definitiva sobre la elección del próximo año.