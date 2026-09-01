América mantiene interés en Carlos Álvarez

América sigue en la búsqueda de refuerzos y uno de los nombres que tiene en su agenda es el español Carlos Álvarez, quien milita en el Levante del futbol español.

Fuentes cercanas a las Águilas informaron a ESPN que el cuadro azulcrema ya tuvo contacto con la directiva del equipo levantino y con el entorno del jugador para ofertar por sus servicios.

El volante no estaría del todo convencido de abandonar el fútbol de su país y valorará con mayor peso las propuestas que tiene sobre la mesa por parte del Sevilla y del Rayo Vallecano, por lo que la operación luce difícil de concretarse.

A pesar de esta situación, los americanistas siguen de cerca la negociación y esperarán una respuesta definitiva por parte del mediocampista ofensivo de 23 años.

Los azulcremas continúan en la búsqueda de un par de incorporaciones más para apuntalar la plantilla que dirige Guillermo Almada, quien en repetidas ocasiones ha mencionado públicamente que espera la llegada de más futbolistas, especialmente un medio de contención para fortalecer esa zona del campo.