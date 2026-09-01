Ola de calor comienza a dar tregua; prevén lluvias en las regiones oeste y serrana, chubascos aislados en el resto del estado

Para este martes, una inestabilidad atmosférica en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, como parte del monzón mexicano sobre el noroeste de México, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.
#Pronóstico de #Lluvias para el norte de #México en las próximas tres horas: pic.twitter.com/V7vIQrH63V
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026
Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, sureste y noreste, incluye: Palomas; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, centro y sureste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Namiquipa, Cuauhtémoc, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Camargo, La Cruz, El Oasis, Ojinaga y Manuel Benavides.
Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste y oeste, incluye: Madera, Temósachi y Moris; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Janos, Casas Grandes, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi y Guadalupe y Calvo.
Además, lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, centro, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Carichí, El Vergel, Balleza, Nonoava, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Julimes, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y El Oasis.
Asimismo, lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, San Francisco de Borja, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.
Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/21, Juárez 36/24, Janos 32/20, Madera 24/10, Temósachi 26/8, Cuauhtémoc 27/14, Ojinaga 38/24, Delicias 35/21, Camargo 34/21, Jiménez 33/20, Parral 29/17, Creel 23/8, Chínipas 33/24, Guachochi 22/8, El Vergel 21/6.