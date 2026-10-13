Wendy Chávez y la investigación-Bonilla en el concierto del “Potrillo”-Plática azulada-Juntos, ¿pero no revueltos?

Si no hay cambios de último momento, sería esta semana cuando por fin concluya la investigación que la gobernadora Maru Campos encargó a la hoy vicefiscal Wendy Chávez, en torno al caso de la presunta intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, ese que tanto polémica causó y que provocó el intento de linchamiento mediático por parte de la 4T en contra de la jefa de la Góber y de paso la renuncia de César Jáuregui como fiscal General del Estado. Es así que apenas pocos días después de la llegada de Gilberto Loya como encargado de despacho de la FGE, ya falta poco para que sean entregados los resultados de dicha investigación que inició a finales del mes de abril, pocos días después de ese golpe al narco que culminó con la muerte de los dos agentes estadounidenses, lo que derivó en un cisma político entre el Estado y la Federación, pero que ante la más reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez el pasado 19 de septiembre, tanto la mandataria federal como la jefa del Ejecutivo chihuahuense, se comprometieron en llegar hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga.

******

Después del éxito que significó su toma de protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad allá en Ciudad Juárez, en donde quedó demostrado que el panismo trae con queso las quesadillas, anoche Marco Bonilla acudió a la Plaza del Ángel para presenciar, junto a su esposa Karina Olivas, el concierto que ofreció Alejandro Fernández con motivo del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua, el cual resultó ser todo un éxito y cuyo responsable de traer al Potrillo a la capital, fue precisamente Bonilla antes de que dejara la alcaldía en manos de René Chavira. Como cualquier ciudadano, sin utilizar influencias y mucho menos el antiguo cargo, el alcalde con licencia llegó a la Plaza y se metió entre la multitud a disfrutar el concierto, el cual se convirtió en la mejor manera de festejarle el cumpleaños 317 a nuestra querida ciudad.

******

A propósito del mencionado evento en Ciudad Juárez en el que Marco Bonilla tomó protesta, y tras la visita del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y el secretario de Acción Política del CEN, Santiago Taboada, los cuales se tomaron la foto con el secretario General de Gobierno y aspirante a la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital, Santiago de la Peña, ya se supo de lo que ambos líderes azules hablaron con el suspirante que va puntero en las más recientes encuestas. A decir de los malosos, tanto Romero como Taboada le aseguraron que va muy bien y que en máximo dos semanas, es muy posible que ya por fin se sepa cómo y quién será la persona ungida para que abandere al PAN en la búsqueda de retener la alcaldía de Chihuahua capital, pues al parecer todo indica que los líderes de Acción Nacional se dieron como plazo el mes de octubre para determinar la forma en que definirán las ciudades calificadas como “prioritarias” para el CEN, y por supuesto que Chihuahua capital es una de ellas.

******

Ya que andamos con la carrera interna por la alcaldía capitalina, el que tuvo una gira en CDMX con liderazgos nacionales del PRI es el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, el cual no nada más se reunió con la jefa nacional de MT, Alejandra Andrade, también lo hizo con la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Viggiano, a quien le expresó su interés de contender como candidato del tricolor por la Presidencia Municipal, en caso de que la familia revolucionaria se decida en ir solos por algunas alcaldías.

Y es que en el diálogo que se traen las dirigencias nacionales y estatales en lo que respecta a la alianza, en la gubernatura es en lo que no existe duda, Marco Bonilla sería el abanderado tanto del PAN como del PRI, sin embargo, en los municipios es donde está el dilema, por lo que pudiera pasar que azules y tricolores tengan como candidato común a Bonilla por la candidatura grande y en varios municipios cada quien tenga a su candidato o candidata, y eso puede que suceda en la capital del estado, en donde ya Ordóñez volvió a expresarles a los líderes nacionales del tricolor, su deseo de ser el abanderado.

Por cierto, este día a las 17 horas, los panistas de la capital están citados a las instalaciones del Comité Directivo Municipal ahí en la avenida Ocampo, en donde los encabezados por César Komaba, tendrán la oportunidad de dialogar y debatir respecto a las posibles alianzas que ya comenzó a tejer el PAN. Se trata de una reunión que estaba prevista el miércoles pasado, pero que por motivos de agenda, se pospuso para este martes.

******

Después de aprobar el proyecto descafeinado de candidaturas obligatorias para mujeres, el cual pasó de 23 a cinco municipios, pero que aún así será impugnado por el área jurídica del PRI, la que hoy andará en Ciudad de México es la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, quien la semana pasada no vio lo duro, sino lo tupido, pero que aún así, sacó adelante un proyecto que, como suele suceder en lo electoral, por supuesto que no le dio gusto a todos, aunque al menos se sacudió una tremenda presión que le cayó por todos los flancos. Es así que este día, la consejera presidenta del IEE, a propósito del tema de la paridad de género, participará en el conversatorio “Nosotras en la paridad vertical y horizontal rumbo al 2027”, el cual se llevará a cabo a las 13 horas de este martes en el Senado de la República, a donde también acudirán consejeros electorales de otros estados y representantes del INE, con motivo de los 73 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México.