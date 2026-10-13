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Cocodrilos aparecen en zonas pobladas de Colima tras el paso del huracán Simón

Las fuertes lluvias y el intenso oleaje tras el paso del huracán Simon por el estado mexicano de Colima provocaron el desbordamiento de las lagunas de Cuyutlán y Juluapan, hábitat natural de cocodrilos.

El desborde ha generado decenas de avistamientos en zonas pobladas de Manzanillo. Aunque no se han reportado ataques, Protección Civil capturó cuatro ejemplares y los reubicó. Las autoridades piden no acercarse a estos animales y avisar de inmediato si se detecta alguno.

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