Cocodrilos aparecen en zonas pobladas de Colima tras el paso del huracán Simón

Las fuertes lluvias y el intenso oleaje tras el paso del huracán Simon por el estado mexicano de Colima provocaron el desbordamiento de las lagunas de Cuyutlán y Juluapan, hábitat natural de cocodrilos.

Tras la marea ciclónica e intensas lluvias del huracán Simón que desbordaron cuerpos de agua en Colima, múltiples cocodrilos deambulan en zonas urbanas y playas. Autoridades reportan decenas de avistamientos, con solo cuatro ejemplares asegurados. pic.twitter.com/k2vkGP3KqM — Ricardo García (@RiGarciaJal) October 12, 2026

El desborde ha generado decenas de avistamientos en zonas pobladas de Manzanillo. Aunque no se han reportado ataques, Protección Civil capturó cuatro ejemplares y los reubicó. Las autoridades piden no acercarse a estos animales y avisar de inmediato si se detecta alguno.