¡El Potrillo conquista Chihuahua! Miles celebran con Alejandro Fernández los 317 años de la ciudad

Con una Plaza del Ángel abarrotada y un ambiente lleno de emoción, Alejandro Fernández conquistó a los chihuahuenses durante el concierto gratuito con motivo del 317 aniversario de la fundación de Chihuahua capital, espectáculo que también marcó el cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU).

Desde temprana hora, miles de personas se congregaron en el corazón de la ciudad para asegurar un lugar y disfrutar de la presentación de El Potrillo, quien ofreció un recorrido musical por algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre baladas románticas, rancheras y canciones que han marcado generaciones.

El cantante arrancó su presentación con temas como “Me dediqué a perderte”, “Hermoso cariño” y “Estos celos”, para continuar con éxitos como “Te voy a perder”, “Te olvidé”, “Tantita pena”, “Abrázame”, “Eso y más” y “La ley del monte”, que fueron coreados por los asistentes reunidos en la explanada.

Durante la velada también interpretó canciones como “No lo beses”, “Sé que te duele”, “A mi manera”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Un millón de primaveras”, “Canta corazón”, “Nube viajera” y “Se me va la voz”, manteniendo el entusiasmo del público a lo largo del espectáculo.

Para el cierre, Alejandro Fernández regresó al escenario con un repertorio adicional que incluyó “Caballero”, “Me está doliendo”, “Mátalas” y temas asociados al legado musical de su padre, Vicente Fernández, en una noche que convirtió a la Plaza del Ángel en el punto de encuentro de miles de familias para celebrar un nuevo aniversario de la capital chihuahuense.