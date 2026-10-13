Felicita Secretario Luis Aguirre a ganadores del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, acudió como invitado especial a la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos, que se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, en la capital, y donde extendió una felicitación a las y los ganadores.

“Quiero extender una felicitación a los ganadores del premio de periodismo, en la SSPE valoramos y respetamos el trabajo que realizan todos los días y que mantiene informada a nuestra comunidad, enhorabuena”, indicó el Secretario.

Durante la ceremonia realizada la tarde de este lunes 12 de octubre, se reconoció la labor de quienes diariamente se esfuerzan por mantener informada a la comunidad chihuahuense con profesionalismo y compromiso.

Durante el evento se realizaron las entregas de reconocimientos para aquellos periodistas, cuyos trabajos destacados fueron elegidos, como los mejores trabajos en el año en categorías como reportaje, donde la ganadora fue Nancy De León del medio digital Entrelineas, quien participó con un reportaje del Sistema Penitenciario de la SSPE, así como en fotografía resultó ganador Christian Torres, de Norte Digital, mientras que en la categoría Crónica, el ganador fue Adrián Macías, de NetNoticias, y en la categoría de Entrevista el galardonado fue Juan Pablo Tello de N+ Chihuahua, por el trabajo “Alumna me atacó con un hacha”.

La entrega del galardón contó con la presencia de Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN; el alcalde de Chihuahua, René Chavira; la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Miriam Aguilera; Roberto Alvarado Gates, presidente del Colegio de Periodistas, así como autoridades municipales y periodistas de reconocida trayectoria.

Con su presencia, el Secretario refrendó el respeto de la SSPE hacia la labor periodística y el compromiso de mantener una relación de apertura, respeto y colaboración con los medios de comunicación, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en el fortalecimiento de la democracia y la vida pública del estado.