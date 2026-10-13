Brewers aprovechan los errores de Dodgers y se ponen 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

William Contreras conectó un jonrón para empatar en la quinta entrada y pegó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja un inning después, y los Milwaukee Brewers derrotaron 7-4 a Los Ángeles Dodgers el lunes en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

William Contreras puts the Brewers in front! He's got 3 RBI tonight 💪 pic.twitter.com/IHA682RpfR — MLB (@MLB) October 12, 2026

Cuatro relevistas se combinaron para retirar en orden a los últimos 15 bateadores de los Dodgers, y los Brewers tomaron ventaja de 2-0 sobre los bicampeones defensores de la Serie Mundial en esta serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el Juego 3 el miércoles.

Los Brewers persiguen su segundo banderín y el primero en la Liga Nacional. Disputaron su única Serie Mundial en 1982, cuando estaban en la Liga Americana.

Los Ángeles intenta convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres Series Mundiales consecutivas. La última vez que los Dodgers remontaron un 2-0 para ganar una serie fue en 2020, cuando vencieron a los Atlanta Braves en una SCLN a siete juegos antes de avanzar y ganar la Serie Mundial.

Los Dodgers necesitarán más producción de su alineación para tener opciones de volver al Clásico de Otoño. Apenas consiguieron tres imparables el lunes y se fueron de 4-0 con corredores en posición de anotar, para caer a 2 de 26 en esas situaciones en esta postemporada.

Los Ángeles ni siquiera pudo recibir un impulso de Yoshinobu Yamamoto, quien llegó con marca de 8-1 y efectividad de 2.14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera. Yamamoto trabajó apenas 2 2/3 innings, su apertura más corta en postemporada.

“No estuvo fino hoy”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Simplemente no lo tuvo esta noche, lo cual es muy raro”.

Los Dodgers tomaron la delantera en tres ocasiones en las primeras cinco entradas. Milwaukee respondió cada vez; la última fue cuando el venezolano Contreras empató el juego con un jonrón de 436 pies al jardín central ante Kris Bubic en la quinta.

Eso convirtió el juego en una batalla de bullpens, en la que los Brewers volvieron a tener la ventaja.

Dustin May, JoJo Romero, Abner Uribe y Aaron Ashby se combinaron para frenar a los Dodgers después de la salida temprana de Logan Henderson. Los relevistas de los Brewers han permitido una carrera limpia en 28 2/3 innings de postemporada.

La pizarra estaba empatada 4-4 cuando David Hamilton, de Milwaukee, recibió un pelotazo de Brock Stewart para abrir la sexta. Stewart intentó un tiro a primera para sorprenderlo, pero la pelota rebotó en el guante del primera base Freddie Freeman y se fue a territorio de foul para un error, lo que permitió que Hamilton avanzara a segunda.

Después de que el venezolano Jackson Chourio rodó para out, Stewart, derecho, otorgó base por bolas a Brice Turang, bateador zurdo, para enfrentar al derecho Contreras, quien había conectado jonrón en su turno anterior.

Contreras pegó esta vez un sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Hamilton con la carrera de la ventaja.

Turang y Jake Bauers añadieron sencillos productores en la octava para ampliar la ventaja de Milwaukee.