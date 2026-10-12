AMDA llama a fortalecer IMSS ante manifestaciones de trabajadores

La Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua, A.C., presidida por Adrián Haddad García dio a conocer su posicionamiento y hace un llamado a fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a atender las necesidades de su personal y de sus derechohabientes.

A continuación el mensaje

Reconocemos la labor del personal del IMSS y respaldamos que sus demandas sean escuchadas y atendidas, garantizando la continuidad de los servicios. Cuidar a quienes nos cuidan es indispensable para ofrecer una atención oportuna, suficiente y de calidad.

Aunque Chihuahua es el estado con mayor cumplimiento en el pago de cuotas obrero-patronales, aún existen necesidades de atención médica por atender en beneficio de sus derechohabientes. Desde la iniciativa privada hemos insistido en la construcción de un nuevo hospital del IMSS, ante la necesidad de contar con más camas y ampliar la capacidad de atención médica. Las aportaciones de empresas y trabajadores deben reflejarse en infraestructura suficiente y servicios de salud oportunos y dignos.

Hacemos un llamado a las autoridades nacionales responsables del presupuesto, la inversión, la contratación y el abasto para impulsar soluciones de fondo: personal suficiente, medicamentos, insumos, infraestructura y equipamiento. El personal de salud no debe cargar con las carencias estructurales ni los pacientes sufrir sus consecuencias.

Reiteramos nuestro respaldo al fortalecimiento del IMSS y al diálogo para construir soluciones que pongan en el centro la salud y el bienestar de las personas.

EL SECTOR SALUD ES DE TODOS Y PARA TODOS LOS MEXICANOS.