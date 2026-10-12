Protestan integrantes del Sindicato Ferrocarrilero al exterior de Ferromex

Integrantes del Sindicato Ferrocarrilero acusan a Ferromex de violentar el reglamento laboral, por lo que aproximadamente 80 personas de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), encabezados por su secretario general local, José Luis Rodríguez Ayala, se manifestaron de manera pacífica.

Ahí, denunciaron presuntas violaciones sistemáticas al Reglamento Interior de Trabajo en perjuicio de más de 80 familias de trabajadores y más de 100 trabajadores. Y es que de acuerdo con las declaraciones de Rodríguez Ayala, la directiva de la empresa ferroviaria está incumpliendo el Artículo 45 del reglamento, el cual establece que las permanencias en la terminal de residencia deben ser de un máximo de 36 horas.

Actualmente, el personal de camino registra esperas superiores a las 90 horas sin asignación de viajes, por la cual no perciben sueldo, además de que no ha habido viajes, lo que impacta de forma directa en la economía de los operarios y a sus familias.

El dirigente sindical responsabilizó directamente al licenciado Mario Carrasco, gerente de Relaciones Laborales con sede en Torreón, Coahuila, y al licenciado Armando Fierro Pérez, jefe local de la misma área, de negarse a realizar el ajuste de cadenas de trabajo requerido para equilibrar las jornadas y permitir que el personal genere ingresos.

Rodríguez Ayala también señaló se sumaron denuncias sobre represalias contra personal que reingresa tras cubrir incapacidades médicas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según los testimonios recopilados durante la protesta, hay trabajadores que llevan más de un mes reintegrados legalmente sin que se les permita retomar sus funciones ni percibir salarios.