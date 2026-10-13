Prevén lluvias en la región sur del estado debido a Simón; máxima será de 31°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias, debido a la interacción del frente frío número 2, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

Este martes podrían registrarse lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 mm, en las regiones centro-sur y suroeste, como San Francisco de Borja, Belisario Domínguez, Santa Isabel, Satevó, Nonoava, Rosario y Valle de Zaragoza.

También se anticipan precipitaciones de dispersas a moderadas en el resto de la entidad.

Para el miércoles las lluvias de mayor intensidad se concentrarían en la región noreste, particularmente en Ojinaga y Manuel Benavides, donde se esperan acumulados de 25.1 a 50 mm.

Asimismo, podrían registrarse precipitaciones de 5.1 a 25 mm en municipios del centro-sur y sureste, como Aldama, Julimes, Camargo, Jiménez, San Francisco de Conchos, Saucillo, Meoqui y Rosales.

La dependencia advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Además, se pronostican vientos superiores a los 45 kilómetros por hora (km) en distintas regiones del estado.