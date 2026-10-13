Detienen a la actriz Selma Blair tras agredir a la tripulación de un avión en EE.UU.

La actriz estadounidense Selma Blair fue detenida el domingo por la noche en Nueva York tras un incidente a bordo de un avión en el que resultaron heridos dos miembros de la tripulación, según informó la AFP, confirmando noticias de medios estadounidenses.

Según el reporte de TMZ, la actriz mordió a una auxiliar de vuelo y golpeó a otra, antes de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Los trabajadores lograron someterla y sujetarla durante el viaje, pero al tocar tierra golpeó a un elemento de seguridad y a una enfermera que participaron en su detención.

Varias fuentes conocedoras del incidente indicaron que la actriz, de 54 años, fue retenida en el aeropuerto internacional John F. Kennedy a su llegada en un vuelo procedente de Los Ángeles.

Tanto Selma Blair como uno de los dos miembros de la tripulación fueron hospitalizados posteriormente para evaluar su estado de salud.

“Selma sufrió una urgencia médica que provocó el comportamiento señalado. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable”, precisó la representante de prensa de la actriz en un comunicado.

“Delta aplica una política de tolerancia cero ante cualquier comportamiento perturbador o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación es siempre nuestra prioridad absoluta”, comentó por su parte la aerolínea.

El FBI, encargado de la investigación, no respondió de inmediato a las consultas.

Saltó a la fama con su papel en “Crueles intenciones” (1999), adaptación de “Las amistades peligrosas” de Pierre Choderlos de Laclos; posteriormente actuó en la comedia “La cosa más dulce” (2002), junto a Cameron Diaz y Christina Applegate, y en la película de superhéroes “Hellboy” (2004), de Guillermo del Toro.