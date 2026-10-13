¡A reventar! Se desborda la emoción en la Plaza del Ángel por Alejandro Fernández

Chihuahua, Chih.- La emoción por ver a Alejandro Fernández ya se siente en el corazón de Chihuahua. A las 7:20 de la tarde, la Plaza del Ángel luce abarrotada de asistentes que se reúnen para disfrutar del concierto gratuito del cantante, como parte de los festejos por el 317 aniversario de la fundación de la capital.

Familias, parejas y grupos de amigos disfrutan del ambiente festivo mientras esperan la presentación del intérprete, programada para iniciar a las 8:00 de la noche. El espectáculo será uno de los eventos principales de la celebración y marcará el cierre de las actividades del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU).

Ante la gran afluencia de personas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) mantienen vigilancia y cierres viales en las calles aledañas a la Plaza del Ángel. Además, el área de la explanada y Palacio de Gobierno fue delimitada con vallas para controlar los accesos.

Desde horas antes se instalaron filtros de seguridad para revisar el ingreso de los asistentes y mantener el orden durante el evento. Mientras la plaza se llena, el público espera el momento en que Alejandro Fernández suba al escenario para ofrecer una noche musical en el centro de la ciudad.