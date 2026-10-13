Marco Bonilla se suma al ambiente de fiesta en el concierto de Alejandro Fernández

Chihuahua, Chih.- En medio de un lleno total en la Plaza del Ángel por el concierto gratuito de Alejandro Fernández, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, llegó al lugar para disfrutar del espectáculo y sumarse a los festejos por el 317 aniversario de la fundación de la capital.

Cientos de asistentes se congregaron en el primer cuadro de la ciudad para disfrutar de la presentación, programada para las 8:00 de la noche, con la que concluirán las actividades del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU).

El evento reúne a familias, parejas y grupos de amigos que disfrutan del ambiente festivo en el centro histórico, mientras elementos de seguridad mantienen vigilancia y controlan los accesos para garantizar el desarrollo del concierto.