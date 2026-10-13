Gracias por apostar por la verdad: Alcalde en Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos

•⁠ ⁠Reconocieron a quienes con su trabajo se informa a la ciudadanía y defienden la verdad

El alcalde René Chavira, reconoció a los galardonados del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” edición 2026, quienes con su trabajo informan a la ciudadanía y llevan la verdad con honor y profesionalismo.

René Chavira, señaló que cada uno de ellos cuenta historias a todos los ciudadanos y son las voces de las personas para llevar información a todos los rincones de Chihuahua. Además, reconoció su labor ya que no tienen miedo a las presiones y mantienen firme su compromiso de investigar y contar lo que ocurre.

Asimismo, reconoció a Adrián Macías, Teófilo Alvarado, Nancy de León, Juan Pablo Tello, Omar Rodríguez y Cristian Torres por la valentía en las investigaciones de los trabajos que han presentado para ser acreedores a este galardón.

Destacó que quienes tienen una responsabilidad pública, deben responder a sus preguntas, facilitar el acceso a la información y respetar su independencia, pues la crítica merece ser escuchada para permitir advertir problemas, corregir decisiones y rendir cuentas a la ciudadanía.

“Gracias por seguir apostando por la verdad, por las historias que se necesitan conocer, ya que una ciudad informada cuenta con herramientas para tomar decisiones y defender su futuro”, finalizó Chavira Venzor.