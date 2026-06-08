Vivienda vertical y homicidios; temas a trabajar en competitividad: IMCO

Óscar Ocampo director de desarrollo económico del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) señaló que en Chihuahua se debe de trabajar en infraestructura de vivienda, homicidios y densidad poblacional.



La infraestructura se divide en dos procesos de vivienda y vivienda vertical que es necesaria para el proceso de cambio y proyección de desarrollo para la capital con visión a largo plazo.

En el tema de seguridad es un tema a trabajar pues en los indicadores los homicidios formaron parte importante de una calificación baja pues la persecución subió de 38.5 a 46.5.

Mercado de trabajo No. 1

Diseñar un esquema de vinculación universidad empresa con presupuesto atado a resultados patentes, contratos de transferencia tecnológica, empresas de base tecnológica-para que la manufactura formal de Chihuahua escale en sofisticación y no solo en volumen.

Diseñar un esquema de vinculación universidad empresa con presupuesto atado a resultados patentes, contratos de transferencia tecnológica, empresas de base tecnológica-para que la manufactura formal de Chihuahua escale en sofisticación y no solo en volumen. Infraestructura No.2

Adoptar un esquema de cargos por infraestructura que favorezca la densificación: quien construye dentro de la ciudad recibe coeficientes de utilización del suelo más altos y permisos ágiles. Para ello, es necesario contar con datos precisos de

“capacidad de carga urbana” para una densificación ordenada.

Adoptar un esquema de cargos por infraestructura que favorezca la densificación: quien construye dentro de la ciudad recibe coeficientes de utilización del suelo más altos y permisos ágiles. Para ello, es necesario contar con datos precisos de “capacidad de carga urbana” para una densificación ordenada. Sociedad y Medio ambiente No.3

Implementar tarifas hídricas por bloques crecientes de consumo que encarezcan el uso excesivo sin afectar a los hogares de menor consumo, complementadas con metas públicas de reducción de fugas vinculadas a transferencias del FONADIN.

“Las ciudades que intercambian experiencias, fortalecen sus capacidades y construyen alianzas generan mejores condiciones para atraer inversión, talento y oportunidades”, señaló.