Gobierno del Estado invita a vivir Fiesta Mundialista segura

El Gobierno del Estado emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía que acuda a la Fiesta Mundialista 2026 en la entidad, para que disfruten de manera segura los eventos que se realizarán en diferentes espacios públicos de las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y Jiménez.

Debido a las altas temperaturas de la temporada, las medidas incluyen mantener una adecuada hidratación desde horas previas de su asistencia a la celebración, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar FPS 30 o superior 30 minutos antes de la exposición al sol y llevar gorra o sombrilla.

Durante las actividades es necesario beber agua simple de manera constante, evitar permanecer largos periodos bajo la radiación solar directa y el consumo excesivo de bebidas energetizantes, ya que estas favorecen la deshidratación.

Se exhorta especialmente a vigilar a niñas, niños, adultos mayores, personas embarazadas y con enfermedades crónicas, así como a reportar de manera inmediata cualquier malestar como dolor de cabeza, mareo, nausea o debilidad extrema, al personal de primeros auxilios que se encontrará en el área.

A fin de garantizar la integridad de todas y todos los asistentes a esta fiesta, se pide identificar desde su llegada los puntos de atención médica, establecer lugares de reunión predeterminados, evitar empujones o aglomeraciones, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de lluvia o viento fuerte, dirigirse a las zonas seguras señaladas por los organizadores.

El Gobierno del Estado reitera la invitación a la población para que acuda y se divierta con las diferentes actividades preparadas para la Fiesta Mundialista.