Roger Federer volverá al Abierto de EU este año; dará un partido de exhibición

Ciudad de México. Roger Federer regresará este año para jugar un partido de exhibición en el Abierto de Estados Unidos, torneo del que presume ser el único tenista en ganarlo en cinco ocasiones seguidas.

El suizo jugará en Nueva York el 25 de agosto, días antes de ser exaltado al Salón Internacional de la Fama del Tenis. El evento, titulado “Roger Federer: Un ícono regresa a Nueva York”, también incluirá a Andy Roddick, John McEnroe y Andre Agassi. La Asociación de Tenis de Estados Unidos lo anunció este lunes.

Roddick ganó el Abierto de Estados Unidos de 2003, el año antes de que Federer empezara a dominar el evento. El suizo conquistó cada edición de 2004 a 2008 como parte de sus 20 títulos de Grand Slam en individuales y jugó por última vez el Abierto de Estados Unidos en 2019.

“Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el estadio Arthur Ashe es un lugar que significa muchísimo para mí”, afirmó Federer en un comunicado. “He extrañado formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados aportan cada año”.

La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama está programada para el 29 de agosto en Newport, Rhode Island.

La USTA indicó que habrá más anuncios sobre el elenco del evento, que se realizará durante la semana previa al inicio de la competencia de individuales del torneo.