Lamenta Gobierno Municipal fallecimiento de mujer en IMPAS Punta Oriente y reconoce a personal de salud que actuó con apego a los protocolos médicos

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que este lunes 8 de junio, aproximadamente a las 12:45 horas, ingresó a la Clínica IMPAS Punta Oriente la ciudadana Rosa F. R., de 35 años de edad, quien fue trasladada por familiares tras presentar una pérdida repentina del estado de conciencia.

De acuerdo con la información proporcionada por sus acompañantes, previamente buscaron atención en otros establecimientos de salud y posteriormente acudieron a la Clínica IMPAS Punta Oriente para solicitar asistencia médica.

A su llegada, la paciente fue valorada de manera inmediata por el personal de salud, quien la encontró sin respuesta a estímulos, ausencia de respiración normal y de pulso central palpable, datos clínicos compatibles con un paro cardiorrespiratorio.

Ante esta situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de atención correspondientes, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar y gestionando simultáneamente el apoyo de los servicios de emergencia. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, no fue posible revertir el cuadro clínico.

El Gobierno Municipal de Chihuahua lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana Rosa F. R. y expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos.

Asimismo, reitera su reconocimiento al personal de salud que actuó con profesionalismo y apego a los protocolos médicos establecidos, brindando atención inmediata desde el momento de su ingreso.

En estos momentos de dolor, el Gobierno Municipal manifiesta su solidaridad con la familia y les desea fortaleza y consuelo ante esta sensible pérdida.