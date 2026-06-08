Registra Municipio importantes avances en los tres puentes que se construyen en la ciudad

Son parte de las acciones para mejorar la movilidad en Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal impulsa obras estratégicas para fortalecer la movilidad y el desarrollo de la ciudad, por lo que avanzan las tres soluciones viales que se construyen de manera simultánea.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que el Paso Superior de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea registra un avance físico del 75 por ciento. Actualmente se realizan los últimos colados de losas y parapetos del puente, además de la instalación de alumbrado público, señalamiento y dispositivos de seguridad vial.

Asimismo, debido a los trabajos de conexión con el pavimento existente sobre la avenida Fuerza Aérea, se exhorta a las y los conductores a circular con precaución, respetar la señalización temporal y atender los cambios de circulación implementados en el sentido Chihuahua-Aldama.

En cuanto a la Gaza de Incorporación de avenida Teófilo Borunda y periférico de la Juventud, las labores se concentran en la construcción de los soportes de la obra, mediante excavaciones profundas, habilitado y colocación de acero de refuerzo, así como colados de concreto. De manera paralela, continúa la fabricación de las vigas tipo cajón que conformarán el arco principal, alcanzando el proyecto un avance físico del 28 por ciento.

Por su parte, en el Paso Superior de vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, se trabaja en la conformación de las losas de ambos puentes, la construcción de retornos y la ampliación de carriles sobre avenida De las Industrias. Además, avanzan las obras de alumbrado público y la instalación de infraestructura de drenaje pluvial que permitirá mejorar el desalojo de aguas de lluvia y reducir riesgos de acumulaciones en la zona. Esta obra presenta un avance físico del 72 por ciento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de construir una ciudad más moderna, segura y eficiente, con infraestructura que permita reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.