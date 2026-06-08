Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en las rutas urbanas por Festival Antojos

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte dio a conocer que del 13 al 14 de junio, habrá modificaciones en los recorridos de las rutas urbanas con motivo del Festival Antojos, que se llevará a cabo en el Paseo Bolívar, en la capital.

Los cambios inician partir de las 06:00 horas del sábado y permanecerán hasta concluir el evento, el domingo por la noche.

El lunes 15 de junio las unidades regresarán a sus horarios y recorridos habituales.

Las rutas que tendrán desvíos son: Ávalos Plan de Ayala, Kennedy, Komatsu Inverso, Mármol, avenida Zarco (Zootecnia, Martín López y Esperanza), Campesina (Sector 3 y Santa Rosa).

Para mayores informes sobre los recorridos temporales, se pone a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp (614) 379-05-61.