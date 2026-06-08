Francisco Sánchez lleva defensa jurídica a Parral: ampara a cientos de personas contra la CURP biométrica y el registro de celulares

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, encabezó una jornada masiva de asesoría jurídica y amparos gratuitos en Parral, donde cientos de ciudadanos iniciaron el proceso de amparo contra la CURP biométrica y el registro obligatorio de líneas celulares.

“Parral es tierra de revolucionarios, de hombres y mujeres que jamás aceptaron vivir de rodillas. Aquí se escribió con sangre, coraje y dignidad nuestra lucha por la libertad. Y esta vez no será la excepción, desde Parral estamos firmes en contra de esta tecnodictadura”, declaró.

Desde la Plaza Guillermo Baca, el legislador sostuvo que estas medidas representan el peor riesgo para la privacidad, la libertad y la seguridad de las familias mexicanas, al concentrar información biométrica y de telecomunicaciones en bases de datos gubernamentales que estarán en manos del crimen organizado.

Francisco Sánchez destacó que el módulo de atención recibió a personas de todas las edades, quienes acudieron para recibir las armas para la defensa jurídica de su libertad.

El diputado recordó que, además del acompañamiento jurídico, ha impulsado iniciativas legislativas para echar abajo la curp biométrica y cancelar el registro de celulares.

La jornada en Parral forma parte de una estrategia nacional de asesoría y defensa jurídica que Francisco Sánchez ha llevado a diversas ciudades del país, con el objetivo de brindar herramientas legales a quienes buscan ampararse contra la CURP biométrica y el registro de celulares.

“Seguiremos recorriendo el estado y el país. No vamos a ceder. Estamos firmes para defender nuestra libertad”, sentenció.