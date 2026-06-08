Los 3 mejores refrigeradores de 500 litros para comprar en junio: con eficiencia energética y tecnología avanzada

Cuando la familia crece o las necesidades de almacenamiento en el hogar aumentan, un refrigerador convencional se queda corto.



Durante el mes de junio, la búsqueda en México se inclina hacia los modelos de 500 litros, equivalentes a unos 18 o 19 pies cúbicos, ideales para espacios que demandan un alto volumen de comida.



Para nuestro país, donde el calor de la temporada puede disparar las tarifas de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE), es vital elegir equipos con sistemas Inverter certificados ante la Secretaría de Energía (SENER). De esta forma, aseguras un rendimiento impecable sin sufrir por los altos costos en tu recibo de luz.