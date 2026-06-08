Falta un año para la madre de todas las batallas, el futuro de Chihuahua: Maco Bonilla

Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua señaló que a un año de las elecciones está listo para participar como candidato a la gubernatura, destaca que defendera con uñas y dientes a Chihuahua evitando que llegue un narcogobierno.

“Falta un año para la madre de todas las batallas, falta un año para que podamos desidir que futuro queremos que quede para Chihuahua en los proximos 6 años con un futuro donde se respete la justicia y la legalidad, un futuro por la paz y la tranquilidad, donde no se pacte con la delincuencia organizada, como sucede en muchos municipios en donde candidatos de Morena fueron solos porque amedrentaron a candidatos y eso lo vimos en Sinaloa e incluso en la sierra tarahumara”, comentó.

En este sentido destacó que estará listo a los lineamientos que indique el Partido Acción Nacional (PAN) para optar por una licencia a la presidencia municipal, siempre cerrando filas y unidad.

“Estoy listo para defender con uñas y dientes a este estado que me ha dado todo, no solo la vida sino todo lo que soy, no darle ppaso a un narcogobierno”, comentó.