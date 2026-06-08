Chihuahua 7ma ciudad más competitiva del país en 2026: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer el Índice de Competitividad Urbana 2026 de ciudades que aprenden, comparten y conectan para crecer en donde Chihuahua capital se coloca en el lugar 7mo.



En este sentido destacaron que Hermosillo saltó en las ciudades con mayor número de habitantes y esto impacto directamente en Chihuahua pues de 60 puntos que tenia actualmente tiene 59, el desarrollo de la ciudad aún asi Chihuahua sigue siendo una ciudad media alta.

Óscar Ocampo director de desarrollo económico de IMCO dio a conocer que Chihuahua la edición 2026 del Índice de Competitividad Urbana (ICU), la ciudad de Chihuahua se ubicó en el 7.º lugar entre las 21 ciudades del país con más de un millón de habitantes bajando en comparación del 2024 en donde se localizaba en 5to lugar.

El presidente de DESEC, Jorge Cruz destacó que es necesario que los gobiernos se preocupen por los indicadores con el fin de dar mejoras en el ámbito de competitividad con una ciudad o estado con retención de talento.

En la edición 2024, Chihuahua ocupaba la 5.ª posición, por lo que en esta nueva edición se desplazó dos lugares. Entre otros cambios destacados, Saltillo pasó del 1.º al 4.º lugar, Ciudad de México del 2.º al 10.º, y Monterrey del 3.º al 5.º en el índice general.

A pesar de este cambio en la clasificación general, Chihuahua destacó en dos de los seis subíndices evaluados. Obtuvo el 2.º lugar en “Sociedad y Medio Ambiente”, con un nivel de competitividad alta, y el 3.º lugar en “Mercado de Trabajo”, con una competitividad media-alta.