Se suman FCPyS y FD-UACH a la conferencia del Dr. José Miguel Insulza Salinas

El encuentro se realizará el próximo 9 de junio de 2026 a las 11:00 horas en el Poliforum de la FFyL.

La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua invitan a la conferencia magistral “Relaciones Estados Unidos–América Latina en el contexto de la presidencia de Donald Trump”, impartida por el Dr. José Miguel Insulza Salinas, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y una de las figuras más influyentes del pensamiento político y diplomático en América Latina. Actualmente, se desempeña como senador por la 1.ª Circunscripción, región de Arica y Parinacota en Chile.

El encuentro se realizará el próximo 9 de junio de 2026 a las 11:00 horas en el Poliforum de la unidad académica; la comunidad universitaria y el público en general podrán analizar los desafíos geopolíticos, económicos y sociales que enfrenta América Latina ante el nuevo escenario político internacional.

José Miguel Insulza Salinas es abogado, académico, investigador y político chileno. Ha sido protagonista de importantes procesos diplomáticos en el continente, consolidándose como una voz referente en temas de democracia, relaciones internacionales y política hemisférica.

La conferencia forma parte de las acciones académicas impulsadas por la Facultad de Filosofía y Letras para fortalecer el pensamiento crítico, el análisis internacional y el diálogo universitario sobre los fenómenos contemporáneos que impactan a México y América Latina.

Reserva a través del código QR disponible en las redes sociales de la facultad o al teléfono 614-413-54-50, Ext. 3811 y 3835. Entrada gratuita.