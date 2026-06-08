La princesa Leonor y la infanta Sofía fans de Bad Bunny; así disfrutaron el concierto en Madrid

Las hijas de los reyes de España fueron al concierto del artista puertorriqueño en el estadio Metropolitano, donde fueron captadas cantando y bailando junto a sus amigas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía demostraron que, más allá de sus responsabilidades institucionales, también comparten los gustos de muchos jóvenes de su generación. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia asistieron este fin de semana a uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, donde fueron captadas disfrutando del espectáculo junto a un grupo de amigas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutaron del concierto de Bad Bunny en Madrid

Las imágenes compartidas por el periodista Javi Hoyos, muestran a las hermanas cantando, bailando en uno de los palcos del estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid donde Bad Bunny presenta su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

“No estaban en la casita, pero estaban en un palco dándolo todo”, comentó Hoyos en sus redes sociales. “¡Qué gracia me hace verlas como personas normales! Es que me encantan estas imágenes porque lo que hacen es demostrarnos que son humanas, que son jóvenes”, agregó.

Según los videos difundidos, las jóvenes disfrutaron plenamente de la presentación del artista puertorriqueño. Incluso, en uno de los momentos más comentados, una amiga de Leonor intentó cubrirla con un abanico, aunque poco después la princesa decidió continuar disfrutando del espectáculo sin ocultarse.

Princesa Leonor y la infanta Sofía (Getty Images)

La presencia de las hermanas Leonor y Sofía en el concierto de reguetonero confirma además su interés por la música en vivo. En los últimos años han asistido a varios conciertos de artistas internacionales. En abril estuvieron presentes en un espectáculo de Rosalía en Madrid junto a la reina Letizia.

Sobre aquella salida, la periodista Marta Riesco relató: “Se lo han pasado increíble. Han llegado minutos después de que comenzara el concierto y se han ido antes de que comenzaran los primeros acordes de Magnolias, una pena, porque para mí ha sido una de las mejores canciones del concierto”.

También fueron vistas en 2022 disfrutando de una presentación de Harry Styles en Madrid, junto a miles de seguidores del exintegrante de One Direction.

La princesa Leonor y la infanta Sofía también asisten a la misa con el Papa en Madrid

La salida de Leonor y Sofía ocurrió apenas unas horas después de cumplir con una importante agenda institucional. Durante la mañana del mismo domingo, las jóvenes acompañaron a sus papás en la misa del Corpus Christi celebrada en la plaza de Cibeles y presidida por el papa León XIV, quien se encontraba de visita oficial en España.

Princesa Leonor, la infanta Sofía y el Papa León XIV

Curiosamente, la visita papal coincidió con la presencia de Bad Bunny en Madrid, una situación que incluso dio pie a una broma del propio pontífice.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asisten a la Santa Misa del Corpus Christi (Instagram)

“¿Prefieren los jóvenes ver a Bad Bunny o al Papa? Muchos acudirán al concierto de Bad Bunny, pero estoy convencido de que también habrá algunos que vengan a ver al Papa. Y eso ya dice mucho”, comentó entre risas frente a un grupo de periodistas.

El Papa también bromeó sobre la posibilidad de coincidir con el artista puertorriqueño durante su estancia en la capital española.