Vinculado a proceso por homicidio e intento de homicidio, era buscado desde 2013

• Era buscado por los delitos cometidos desde 2013, y fue capturado en Tijuana, Baja California

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis Raúl R. J., por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de dos víctimas masculinas, cometidos en junio de 2013.

Este imputado fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de Tijuana, Baja California, el pasado viernes 13 de marzo.

Luis Raúl R. J., era buscado por el homicidio de E.E.T.C., y el intento de homicidio de A.F.N.B., cometidos el 1 de junio de 2013, en la colonia Vistas Cerro Grande, de esta ciudad de Chihuahua.

Bajo la causa penal 1519/2013 fue llevado a audiencia inicial ante Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, donde le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

En la continuación de la audiencia, desarrollada ayer martes 17, el Órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado y dictó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).