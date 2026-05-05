Acompaña Gilberto Loya a la Gobernadora Maru Campos en Ceremonia del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla

– En el acto también se tomó protesta a soldados del Servicio Militar Nacional

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, participó junto a la gobernadora Maru Campos en la ceremonia conmemorativa del CLXIV Aniversario de la Batalla de Puebla, en la que además se llevó a cabo la Toma de Protesta de Bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional.

El evento se desarrolló en la ciudad de Chihuahua, con la presencia de autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en un acto cívico que resalta los valores de lealtad, compromiso y servicio a la nación.

La toma de protesta se realizó de manera simultánea en todo el país, encabezada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando el vínculo entre las fuerzas armadas y la ciudadanía.

Con su participación, la SSPE refrenda su compromiso de colaborar con las instituciones de seguridad y defensa para fortalecer el sentido de identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios.