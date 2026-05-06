Prevén miércoles nublado y con vientos debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera

Este miércoles, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión, un río atmosférico y la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente nublado.

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Bocoyna, Carichí, Guachochi y Nonoava; pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Madera, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Santa Isabel, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Guazapares, Urique, Batopilas, Sueco, Aquiles Serdán, Aldama, Valle de Zaragoza, Rosario, Matamoros, Coronado, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste y noreste, incluye: Juárez, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Moris, Chínipas, Morelos, Nueva Holanda, Ojinaga.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, de Chihuahua a Jiménez y de Jiménez a Parral; así como en partes de: Madera, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Santa Isabel, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Posibles lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona sureste, incluye: Camargo y La Cruz. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/17, Juárez 26/14, Janos 26/11, Madera 21/5, Temósachi 23/3, Cuauhtémoc 25/10, Ojinaga 32/22, Delicias 33/19, Camargo 33/19, Jiménez 34/18, Parral 30/16, Creel 19/4, Chínipas 34/19, Guachochi 20/4, El Vergel 19/2.