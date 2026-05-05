Fortalece Marco Bonilla protección animal con acciones en favor de perros y gatos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por Marco Bonilla, ha realizado 3 mil 334 esterilizaciones de perros y gatos en los últimos 10 meses, como parte de una estrategia para prevenir la sobrepoblación y el abandono de animales de compañía.

La esterilización permite prevenir enfermedades y evitar que más animales terminen en situación de calle, donde enfrentan condiciones como hambre, accidentes o maltrato.

Para ampliar la cobertura, el Municipio cuenta con el Centro Fijo de Esterilización, ubicado en Periférico de la Juventud 7120, fraccionamiento Cumbres I, donde el servicio tiene un costo de recuperación de 200 pesos.

Además, el Esterimóvil recorre distintas colonias ofreciendo esterilizaciones gratuitas, facilitando el acceso a este programa para más familias.

El abandono de animales es una falta grave, sancionada con multas de hasta 10 mil UMAs o arresto de hasta 36 horas.

Las personas interesadas pueden agendar su cita al 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.