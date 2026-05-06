“¡Tremendo, parece un tsunami!”: Una nube rodante sorprende a bañistas en Brasil y genera asombro en redes

Bañistas de la playa de San Lorenzo, en el estado de Sao Paulo (Brasil), se sorprendieron el sábado al ver una nube gigante sobre el mar.

Los videos fueron compartidos en las redes sociales. “¿Esto es una tormenta?”, “nunca había visto algo así”, “parecía el fin del mundo”, fueron algunos de los comentarios de los presentes.

Mientras otra turista describió el fenómeno como un “tsunami de nubes”.