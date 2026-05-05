Casi listos para Orquestándola; Marco Bonilla reitera invitación para este evento

  • Será en El Palomar a las 4:00 de la tarde con entrada libre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de mayo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla acudió al ensayo y preparativos para el evento de Orquestándola Norteño Sinfónico, para verificar que todo vaya en orden y reiterar la invitación a todas las familias de Chihuahua a ser parte de esta fiesta que se realizará en el marco del Día de las Madres.

Será este 10 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde en las instalaciones del parque El Palomar con entrada gratuita. Habrá música norteña acompañada de orquesta sinfónica, además cerrará con broche de oro Conjunto Primavera con Tony Meléndez.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp