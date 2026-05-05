Realizarán mañana el Simulacro Nacional 2026 bajo hipótesis de sismo 7.6 en edificios de gobierno

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), convoca formalmente a la población en general, al sector público y de manera especial a los funcionarios de gobierno a sumarse al 1er Simulacro Nacional 2026. Este importante ejercicio preventivo de alcance nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de mayo en punto de las 11:00 horas en todo el territorio chihuahuense.

Con el firme objetivo de mejorar la capacidad de respuesta institucional y fomentar una cultura de autoprotección entre la ciudadanía, el estado de Chihuahua participara este año bajo la hipótesis especifica de un sismo de magnitud 7.6. La dependencia estatal subraya que la preparación constante representa la herramienta más efectiva para salvaguardar la integridad de las familias, siguiendo el lema fundamental de que estar preparados es salvar vidas.

Para esta edición, se ha determinado que el ejercicio principal se centrara en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua, donde se espera una movilización importante de las brigadas de emergencia. En esta zona estratégica participaran cerca de 10 inmuebles pertenecientes tanto a la administración estatal como federal, lo que permitirá evaluar la coordinación interinstitucional en el corazón de la capital.

La Coordinación Estatal de Protección Civil hace un llamado extensivo a los titulares de las diversas dependencias gubernamentales para que coordinen la participación de su personal y aseguren el cumplimiento de los protocolos de evacuación. De igual manera, se invita a los representantes del sector privado a integrar a sus brigadas de seguridad en este ensayo coordinado para evaluar los tiempos de respuesta y la eficacia de sus planes internos.

Para formalizar la intervención en esta jornada nacional, los interesados deben realizar el registro correspondiente de sus inmuebles mediante el link: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026/. Este paso es indispensable para que la autoridad estatal pueda validar el ejercicio y emitir las constancias de participación que acreditan el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en el estado.

Finalmente, se recomienda a la población mantenerse atenta a las indicaciones que se emitan a través de los canales informativos oficiales durante el desarrollo de la actividad en el centro de la ciudad. Es de suma importancia recordar que el número de emergencias 9-1-1 permanecerá operando de manera habitual, por lo que se pide a la ciudadanía utilizarlo con absoluta responsabilidad exclusivamente para situaciones reales de riesgo.