La UACH se llena de arte con el inicio del FEMA 2026

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) inauguró la trigésima séptima edición del Festival de Marzo (FEMA) 2026, que se llevará a cabo del 4 al 8 de mayo, como un espacio donde el arte y la diversidad convergen en la creación y el pensamiento artístico.

Durante el acto protocolario, el maestro Xavier Venegas Aragonés, director de la unidad académica, agradeció la iniciativa estudiantil que da origen a este encuentro. Señaló que asumir retos y apostar por nuevos proyectos fortalece la formación artística, y destacó que, por tercera ocasión, el festival cuenta con el respaldo de universidades extranjeras. “Es la historia de comunidad la que nos ha permitido llegar a ser lo que somos”, expresó.

Por su parte, Margarito Garibay, presidente de la Sociedad de Alumnos, resaltó el valor del arte como un punto de encuentro que impulsa la diversidad y la unión. Subrayó que el trabajo colectivo fortalece tanto la formación profesional como el crecimiento personal de las y los estudiantes, por lo que consideró indispensable construir una comunidad comprometida.

Cabe resaltar que el FEMA surgió a partir del entusiasmo e iniciativa del estudiantado y, con el paso de los años, se ha consolidado como el encuentro insignia de la Facultad de Artes, al preservar una tradición de 37 años de arte, cultura y convivencia universitaria.

El festival se desarrolla en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y el Instituto de Cultura del Municipio. El programa contempla una semana de actividades que incluyen conciertos y presentaciones escénicas, proyecciones cinematográficas, talleres en diversas disciplinas artísticas, conferencias, charlas, clases magistrales, así como intervenciones y exposiciones.

Desde la inauguración con la Big Band de la Facultad de Artes hasta el concierto de clausura, cada jornada ofrece experiencias únicas dentro y fuera del escenario. El programa completo puede consultarse en las redes oficiales de la Facultad de Artes.