“No vamos a ceder, iremos tras estos cárteles mexicanos”, advierte “zar antidrogas” de la Casa Blanca

La zar antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, advirtió que el gobierno de Trump no va a ceder en su lucha contra los cárteles mexicanos.

A través de una entrevista con Fox News, la funcionaria detalló que en la administración del republicano se realizan tareas de seguridad en todo el hemisferio, en especial contra cárteles mexicanos y otros grupos narcotraficantes en la región.

“No vamos a ceder, vamos a ir donde más les duele; vamos a ir tras estos cárteles. No operarán con impunidad como lo hicieron con el expresidente (Biden)”, amenazó.

En ese sentido, Carter reconoció las labores especialmente realizadas para el operativo que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en febrero pasado.

“Ya sabemos lo que sucedió en México cuando compartimos información de inteligencia con el gobierno: y vimos como México tomó medidas inmediatas y atacó a ‘El Mencho’. Estas son acciones que seguiremos viendo”, aseguró.

La funcionaria aseguró que los esfuerzos de la actual administración estadounidense “no tienen precedentes” por la fuerza con que se han realizado en la región.

“(El presidente Trump) cumple lo que promete. Todo el mundo lo sabe, ya sea que hables con líderes de Centroamérica o México, como yo, o líderes de todo el mundo”, señaló.

Por último, recordó la detención de Nicolás Maduro ocurrida el 3 de enero pasado en la residencia presidencial de Miraflores, en Venezuela.

“Fue la operación más increíble que jamás hayamos visto en el hemisferio occidental. Lo sacó de Venezuela y envió un mensaje a todo el mundo: este es un presidente con el que nadie se atreve a meterse”, finalizó.