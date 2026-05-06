México logra cuota de mercado récord en comercio con EU

México alcanzó una participación récord de 16.3% en el comercio de productos de Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, con flujos bilaterales de 231,300 millones de dólares.

Como punto de comparación, la máxima cuota de mercado anterior ocurrió en 2024, con 15.8 por ciento.

En el contexto de este resultado, sobresale que México aumentó más sus importaciones que sus exportaciones en los primeros tres meses del año, y quedó en la tercera posición entre las economías con mayores superávits con Estados Unidos, por debajo de Taiwán y Vietnam y superando a China.

Al registrar caídas interanuales tanto en sus compras como en sus ventas durante el primer cuarto del año, Canadá y China redujeron su participación de mercado, con 12.4 y 6.2% respectivamente, mientras que los subsiguientes principales socios comerciales de Estados Unidos fueron Taiwán (5.8%) y Vietnam (4.2%), según datos difundidos por la Oficina del Censo este martes.

En el primer trimestre del año en curso, las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense crecieron 5.1%, a 138,031 millones de dólares. En sentido inverso, las compras de México desde Estados Unidos se incrementaron 11%, a 93,269 millones de dólares.

Consecuentemente, el déficit de Estados Unidos en el comercio de bienes con México se redujo 5.3%, alcanzando 44,762 millones de dólares.

El 20 de abril pasado, en una reunión con empresarios en la Ciudad de México, Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, destacó que a Estados Unidos le preocupa más su déficit en el comercio de productos con China que con México, aunque afirmó que la reducción de los balances negativos en general sigue siendo una prioridad del gobierno del presidente Donald Trump.

En contraste, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos argumentó en una reciente carta enviada a Greer que la balanza comercial de bienes se determina por factores macroeconómicos más amplios, como las diferencias en los ingresos, la población, el potencial de consumo general y los patrones de ahorro e inversión.

Por consiguiente, el NFTR argumentó que es de esperar que la demanda de bienes en un país tan grande y próspero como Estados Unidos supere las necesidades de países más pequeños.

Entre las distintas corrientes comerciales de Estados Unidos en el primer trimestre de 2026 sobresalió la caída de sus compras desde China (-40.7%, a 60,873 millones de dólares) y el descenso de sus ventas a ese mercado asiático (-14.0%, a 27,379 millones).

Greer ha reiterado la caída del déficit estadounidense con China, que se redujo 52.7% en los tres primeros meses del año actual, descendiendo a 33,493 millones de dólares.

La semana pasada, ante legisladores del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Greer resaltó que gran parte de la disminución del déficit comercial de Estados Unidos se debe a la menor dependencia de China.

Este déficit comercial de bienes con China descendió a 202,000 millones de dólares en 2025, el nivel más bajo desde 2004. Además, Greer refirió que la participación de China en el total de las importaciones estadounidenses cayó a alrededor de 9%, el nivel más bajo desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001.

Canadá achicó también el comercio con su vecino del sur, al registrar exportaciones por 91,592 millones de dólares en el primer trimestre (-15.9% interanual) e importaciones por 84,318 millones (-4.0 por ciento).

En la misma reunión con los legisladores, Greer declaró que la reducción del déficit comercial y de la dependencia general de las importaciones en Estados Unidos ha beneficiado tanto a los productores manufactureros como a los agrícolas, al tiempo que ha impulsado la competitividad de las exportaciones de servicios estadounidenses.

Mayores déficits

En la tabla de los mayores déficits de Estados Unidos aparecieron en los primeros lugares Taiwán, con un alza interanual de 136.5% en el primer trimestre de 2026, disparándose hasta 52,879 millones de dólares, seguido de Vietnam, con un aumento de 41.6%, subiendo a 51,668 millones de dólares.

El perfil de Estados Unidos en el comercio global de bienes se caracteriza por una consolidación de la integración con México, un déficit estructural en mercancías impulsado por la inversión en infraestructura tecnológica y una reconfiguración de sus principales socios estratégicos.

En el primer trimestre del 2026, Estados Unidos exportó bienes al mundo por 602,888 millones de dólares, lo que implica un alza de 15.1% en comparación con el mismo periodo del año previo.

Por el contrario, comparando los mismos periodos, sus importaciones retrocedieron 13.9%, a 816,499 millones de dólares.

Trump aplica aranceles globales de 15%, mediante la Sección 122, programados para expirar el 24 de julio de 2026, a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe una extensión. Enfatiza el proteccionismo con tarifas al acero, aluminio y cobre (50%) y autos (25 por ciento).