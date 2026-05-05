Apoya Gobierno Municipal a limpieza de vivienda afectada por incendio

Con apoyo de maquinaria, se retiraron nueve toneladas de pertenencias dañadas

Con el objetivo de apoyar a la ciudadanía que más lo necesita, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizó limpieza en una vivienda afectada por un incendio, en la colonia División del Norte, al sur de la ciudad.

Lo anterior, luego de que el ciudadano solicitó el apoyo para el retiro de pertenencias que resultaron dañadas debido a un incendio, de donde se retiraron aproximadamente nueve toneladas.

Del lugar se retiró material dañado, así como enceres que el morador de la vivienda sacó a su patio y desde ahí se retiraron con el apoyo de maquinaria pesada.

Es importante mencionar que el Gobierno Municipal brinda este tipo de apoyos únicamente en casos específicos y al recibir la solicitud por escrito, una vez recibida la solicitud, se analiza la viabilidad del apoyo.