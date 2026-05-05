Cerraron 17 restaurantes en el primer trimestre del año

El secretario del la sección restaurantera de Canaco, Andres Nava dio a conocer que en el primer trimestre del 2026 se han dado 17 cierres de restaurantes en la ciudad.

“De enero a marzo tenemos una cuenta de que cerraron 14 restaurantes formales, de gama baja a alta, formales son los que tienen un local y actualmente hay 4 negocios que están en traspaso”, comentó.

Asegura que los traspasos son de restaurantes conocidos que van a la quiebra debido a los altos precios y crisis económica para el emprendimiento.

Para finalizar mencionó que con estos movimientos de inflación es posible que el segundo semestre también tenga bajas, pero hay una esperanza de la llegada de inversiones.