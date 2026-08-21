Versión: Capturó Policía Municipal a presunto implicado en asesinato de taxista

Tras un despliegue operativo, elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal capturaron a un hombre posiblemente implicado en el asesinato del taxista que contaba con reporte de desaparición y que fue visto por última vez en el casino Caliente.

La Policía Municipal se sumó a las labores de búsqueda de las personas presuntamente responsables y, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, logró la captura del señalado durante la tarde de este jueves en el sur de la ciudad.

Cabe recordar que el taxista Ignacio Núñez Quiñones, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 14 de agosto, fue localizado ayer sin vida en un terreno baldío de la colonia Las Ánimas, luego de que familiares emprendieran su búsqueda.

De acuerdo con la información recabada, Núñez Quiñones desapareció después de tomar un pasaje en las inmediaciones del Casino Caliente, con rumbo hacia el sector de Las Ánimas. Posteriormente, su unidad de alquiler fue localizada abandonada en la zona, situación que generó preocupación entre sus familiares y llevó a la implementación de acciones de búsqueda.

Fue finalmente la propia familia quien ubicó el cuerpo en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones del cruce de las calles San Isidro y San Salvador, donde se solicitó la presencia de las autoridades.

El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza y un avanzado estado de descomposición, por lo que personal de la Fiscalía y de Seguridad Pública acordonó el lugar y realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y los estudios necesarios para determinar con precisión la causa de muerte.

El caso permanece bajo investigación para establecer qué ocurrió desde el momento en que el taxista tomó el pasaje hasta su localización sin vida.

Como parte de las indagatorias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene el análisis de cámaras de videovigilancia, patrones temporales y trayectorias, información que será integrada a la investigación de la Agencia Estatal de Investigación.