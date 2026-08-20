Diputada Yesenia Reyes impulsa entrega de paquetes escolares en Nuevo Casas Grandes

La diputada Yesenia Reyes impulsó acciones en apoyo a la educación, con la entrega de paquetes escolares que brinda el Gobierno del Estado a las alumnas y alumnos de las escuelas primarias Salvador Partida y Fondo Unido, de Nuevo Casas Grandes.

Mencionó que estos apoyos representan una herramienta importante para que las niñas y los niños cuenten con los útiles necesarios para iniciar el nuevo ciclo escolar con entusiasmo y mejores condiciones para su aprendizaje.

Esta acción forma parte de diversas entregas de paquetes de útiles escolares en escuelas de nivel básico de Nuevo Casas Grandes, en donde el gobierno estatal continuará trabajando para hacer llegar este beneficio a más estudiantes del municipio.

La diputada Yesenia Reyes agradeció a la gobernadora Maru Campos Galván por su respaldo y por impulsar programas que permiten llevar estos apoyos directamente a las y los estudiantes, contribuyendo a fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias.

La legisladora refrendó su compromiso por continuar con las gestiones necesarias para que más niñas y niños de Nuevo Casas Grandes puedan recibir los beneficios que brinda el Gobierno del Estado.

“Seguiremos trabajando para que este apoyo llegue a más escuelas y estudiantes de Nuevo Casas Grandes, y la región, porque invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestras niñas y niños”, concluyó la diputada Reyes.